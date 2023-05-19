قتيل ومصابيْن بإطلاق نار في أوهايو

المصدر: أوهايو - أ.ب

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قالت الشرطة، إن رجلاً قتل وأصيب آخر بإطلاق نار في مصنع سيارات بولاية أوهايو الأمريكية مساء الخميس. وأفاد أندرو باريش، الضابط في شرطة موراين، بأنّ الشرطة ورجال الإطفاء استجابوا بعد الساعة 9 مساءً بقليل إلى تقرير عن إطلاق نار نشط في منشأة في موراين تديرها شركة دي إم إيه إكس ليمتد، استهدف”رجل مشتبه به شخصين وأطلق النار عليهما.

وقال باريش إن أحد الضحيتين توفي في مكان الحادث ونقل الآخر إلى المستشفى بإصابات لا تهدد الحياة، مشيراً إلى أنّ المشتبه به أطلق النار على نفسه وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأعلن باريش، وقوع إصابات أخرى أثناء إخلاء المنشأة لكنها لم تكن مرتبطة بإطلاق النار. لم تتوافر على الفور هويات المشتبه به أو الضحايا.

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