حريق غابات يدمر 3700 فدان غرب إسبانيا

المصدر: مدريد - رويترز

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قالت خدمات الطوارئ في إسبانيا، اليوم الجمعة، إن حريق غابات دمّر ما يصل إلى 3700 فدان في منطقة إكستريمادورا غرب البلاد، وأجبر 550 شخصاً على مغادرة منازلهم وسط طقس عاصف يعرقل جهود السيطرة على الحريق. وقال ديفيد بارونا، قائد بوحدة الطوارئ العسكرية لقناة 24 ساعة بالتلفزيون الإسباني: «هناك رياح شديدة تهب وتجعل نيران الحريق أسرع وأكثر انتشاراً معرقلة جهود إخمادها، تنتشر سحب الدخان على ارتفاع منخفض، ما يجعل وصول الموارد الجوية إلى المنطقة أمراً صعباً». ويكافح زهاء 250 رجل إطفاء النيران في منطقة بينوفرانكيادو في إقليم كاثيريس بالقرب من الحدود مع البرتغال. وأمرت السلطات، بإجلاء ما يصل إلى 550 شخصاً في قرى كادالسو وديسكارجاماريا وروبليديو دي جاتا. وتعتقد السلطات أن الحريق نشب عن عمد.



وقالت نييفيس بيار، رئيسة خدمات الطوارئ في إكستريمادورا للصحافيين: «هذا هجوم كبير على الأراضي المزروعة وعلى المنطقة». وارتفعت مخاطر اندلاع حرائق الغابات بعد شتاء جاف على نحو غير معتاد في أنحاء من جنوب أوروبا، والذي جاء بعد هطول أمطار بمعدل دون المتوسط على مدى ثلاثة أعوام في إسبانيا. وذكر نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي، أن نحو 493 حريقاً دمّرت مساحات قياسية تجاوزت 758‭ ‬ ألف فدان في إسبانيا العام الماضي.

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