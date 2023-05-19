زعماء «السبع» ملتزمون بدعم أوكرانيا

المصدر: هيروشيما - رويترز

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أكد زعماء دول مجموعة السبع، حصول أوكرانيا على الدعم الذي تحتاجه في موازنة العام الجاري وأوائل عام 2024، مع تجديد التزامهم بتزويدها بالدعم المالي والعسكري في حربها مع روسيا. وذكر الزعماء في بيان صادر عن قمتهم، اليوم الجمعة، والتي انطلقت في مدينة هيروشيما اليابانية: «نتخذ اليوم خطوات جديدة لضمان فشل الحرب الروسية على دولة أوكرانيا ذات السيادة ودعم الشعب الأوكراني في سعيه لتحقيق سلام عادل قائم على احترام القانون الدولي».



وقال الزعماء، إنهم يتواصلون مع دول أخرى من أجل تجنب تدفق سلعهم وتقنياتهم إلى روسيا عبر دول ثالثة، وهي مسألة أصبحت مصدر قلق أكبر للدول الأعضاء وأوروبا. ويريد أعضاء مجموعة السبع، اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي تحايل على العقوبات من شأنه أن يسمح بزيادة الإيرادات الروسية. ويتصدر الصراع في أوكرانيا وتزايد المخاوف إزاء تنامي قوة الصين دولياً، جدول أعمال اجتماع زعماء دول المجموعة، وهي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا، في اليابان.

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