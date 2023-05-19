رئيس الوزراء الروسي إلى الصين الثلاثاء المقبل

المصدر: بكين - أ.ف.ب

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من المنتظر أن يتوجّه رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إلى الصين الثلاثاء المقبل، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية، وانغ وينبين: بناء على دعوة رئيس الوزراء، لي كيانغ، يقوم رئيس الوزراء في روسيا الاتحادية ميشوستين بزيارة رسمية للصين في 23 و24 مايو.

وأفاد الكرملين، أنه سيتم بحث التعاون الصيني الروسي في المجالين الاقتصادي والتجاري. وأضاف أن اهتماماً خاصاً سيتركز على الصناعة والطاقة والبنى التحتية في النقل والزراعة، مشيراً إلى أنّ اتفاقات ثنائية عدة سيتم توقيعها خلال الزيارة. ويتوجه ميشوستين أيضاً إلى شنغهاي حيث يشارك في منتدى اقتصادي صيني روسي. وأعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، منتصف مارس الماضي، إثر قمة في موسكو، أن العلاقة الخاصة بين البلدين دخلت حقبة جديدة. وأرسلت بكين قبيل أيام، موفداً إلى أوروبا بهدف ايجاد تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.



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