دراسة: الجيش الروسي يعدّل نهج القتال في أوكرانيا

المصدر: لندن - د.ب.أ

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أظهرت دراسة، أن الجيش الروسي عدل نهج القتال في أوكرانيا، بعد 15 شهراً من بلدء الحرب. وتقول الدراسة التي نشرت اليوم الجمعة، والتي أعدها المعهد الملكي للخدمات المتحدة، في ثلاثين صفحة، إن التصورات المنتشرة عن ضعف الجيش الروسي هي في بعض الحالات قديمة أو خاطئة، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وفي حين أن التقرير أشار إلى جيش غالباً ما يكون مختلاً من الناحية الوظيفية، ويعتمد بشدة على المدفعية، ويعاني من تراجع الروح المعنوية، إلا أنه أوضح أن التركيز على نقاط الضعف تلك يعني أنه غالباً ما كان يتم التغاضي عن التقدم الذي تحققه روسيا في المعارك. واستندت الدراسة إلى مقابلات ميدانية جرت خلال أبريل الماضي، ومايو الجاري، مع عشرة ألوية أوكرانية كانت تقاتل ضد وحدات روسية. ويتعذر التحقق من هذه المزاعم من مصدر مستقل.



وقال نيك رينولدز، أحد باحثين اثنين كتبا التقرير، إن الجيش الروسي بعيد كل البعد عن القوة المستنفدة التي غالبا ما يوصف بها. وأضاف التقرير، أن استيعاب كيف غيرت روسيا نهجها يشكل أمراً مهماً، ليس لأوكرانيا فقط ولكن أيضا لأعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تواجه عداء متزايدا وخصومة متنامية في موسكو. وأفاد التقرير، بأن روسيا عالجت إلى حد كبير الفشل في دفاعاتها الجوية في ساحة المعارك عن طريق ربط الأنظمة الصاروخية بشكل ملائم وأجهزتها الحساسة على طول جبهة الحرب التي يبلغ طولها 1200 كيلومتر.

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