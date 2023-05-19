145 قتيلاً ضحايا الإعصار موكا في ميانمار

المصدر: رانغون - أ.ف.ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار موكا في ميانمار، إلى 145 قتيلا معظمهم من الروهينغا، وفق ما أفاد المجلس العسكري في بيان اليوم، لافتاً إلى أنّه سيتخذ إجراءات بحق وسائل الإعلام التي تحدثت عن حصيلة أكبر. وأفاد بيان المجلس العسكري، أن المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام عن مصرع 400 من الروهينغا خاطئة، وأن تدابير ستتخذ بحق الجهات التي نشرتها.



وضرب الإعصار ميانمار وبنغلادش الأحد مع أمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها 195 كلم في الساعة، ما أسفر عن تدمير مبان وإغراق شوارع. ودمرت العاصفة الأكثر شدة منذ أكثر من عشرة أعوام، قرى واقتلعت أشجاراً وتسببت بانقطاع الاتصالات في قسم كبير من ولاية راخين، حيث يقيم مئات آلاف من الروهينغا في مخيمات للنازحين. وقال الفريق الإعلامي للمجلس: وفق المعلومات التي حصلنا عليها، قتل أربعة جنود و24 من السكان و117 بنغالياً في العاصفة.

وكان مسؤول قرية للروهينغا أفاد لوكالة الصحافة الفرنسية، بأنّ أكثر من مئة شخص فقدوا في هذه القرية وحدها إثر الاعصار. وقال مسؤول قرية أخرى قرب سيتوي، عاصمة ولاية راخين، إنّ ما لا يقل عن 105 أشخاص من الروهينغا قضوا في ضواحي المدينة. وفي بنغلادش المجاورة، نفى مسؤولون مصرع أي شخص بسبب الاعصار الذي مر في جوار مخيمات مترامية للاجئين، تأوي نحو مليون من الروهينغا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز