الصين تكشف عن خطة تنمية واسعة في آسيا الوسطى

المصدر: شيآن‭ ‬- رويترز

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كشف الرئيس الصيني، شي جين بينغ، عن خطة للمساعدة في بلوغ آسيا الوسطى المستوى التالي من التنمية، في مجالات تشمل البنية التحتية وتعزيز التجارة، مع تجنب التدخل الخارجي في الوقت نفسه. وقال شي في خطاب ألقاه في قمة الصين وآسيا الوسطى اليوم الجمعة، إن بلاده على استعداد لتنسيق استراتيجيات التنمية مع دول آسيا الوسطى الخمس، وهي قازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، وبذل جهود مشتركة لتعزيز التطوير في البلدان الستة.



وقال شي في مؤتمر صحافي في وقت لاحق مع نظرائه في آسيا الوسطى: «أضافت هذه القمة زخماً جديداً لتنمية وإنعاش الدول الست، وضخت طاقة إيجابية قوية في السلام والاستقرار بالمنطقة، سنتبنى بشكل مشترك إطار عمل جديداً من التعاون التكاملي بشدة ورفيع المستوى والمفيد للجميع»، مشيراً إلى أنّ العالم يحتاج إلى تمتع آسيا الوسطى بالاستقرار والازدهار والتناغم والتواصل الجيد.



وشدد بينغ على ضرورة أن تعارض الدول الست التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ومحاولات التحريض على الحركات الاحتجاجية المناهضة للأنظمة، والإصرار على عدم التسامح مطلقاً مع الإرهاب والانفصالية والتطرّف. وأعرب الرئيس الصيني، عن استعداد بلاده لمساعدة دول آسيا الوسطى على تحسين بناء قدراتها في مجال إنفاذ القانون والأمن والدفاع.

وأعلن بينغ، أن الصين سترفع مستوى الاتفاقيات الثنائية في مجال الاستثمار مع دول آسيا الوسطى، وستزيد حجم الشحن عبر الحدود مع المنطقة على نحو شامل، لافتاً إلى أنّ بكين ستشجع الأعمال التجارية الممولة من الصين في آسيا الوسطى للمساعدة، على خلق المزيد من فرص العمل المحلية، وبناء مستودعات خارجية في المنطقة، وإطلاق خدمة قطارات خاصة تهدف إلى تعزيز السياحة الثقافية في آسيا الوسطى. وصوّرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية القمة، التي استمرت يومين في مدينة شيآن التاريخية التي كانت تقع على طريق الحرير، على أنها انتصار لدبلوماسية الصين الإقليمية، مع تعهد قادة الدول الخمس في وقت سابق بدعم بكين وتعزيز التعاون معها.

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