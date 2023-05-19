تقدّم مطرد في مفاوضات سقف الدين الأمريكي

المصدر: هيروشيما - رويترز

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قال مسؤول بالبيت الأبيض، إن المفاوضين الديمقراطيين أبلغوا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإحرازهم تقدما مطرداً في المحادثات مع الجمهوريين، التي تهدف لتفادي تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها. وأوضح مسؤولون، أنه تم إبلاغ بايدن بتطورات مفاوضات سقف الدين مع مساعدي رئيس مجلس النواب، الجمهوري، كيفن مكارثي، صباح اليوم الجمعة، خلال وجود الرئيس في اليابان لحضور قمة مجموعة السبع.

وذكر أحد المسؤولين، طالباً عدم الكشف عن اسمه، أنّ فريق الرئيس أبلغه بإحراز تقدم مطرد، مضيفاً: «وجه الرئيس فريقه بمواصلة الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق بين الحزبين، وأوضح ضرورة حماية البرامج الأساسية الخاصة بالأمريكيين الكادحين وتحقيق تقدم اقتصادي على مدار العامين الماضيين، بينما تتجه المفاوضات إلى مراحل متقدمة، بايدن لا يزال واثقاً من أن الكونغرس سيتخذ الإجراء اللازم لتفادي التخلف عن سداد الالتزامات».



ويرفض الجمهوريون التصويت على رفع سقف الديون لأكثر من 31.3 تريليون دولار، ما لم يوافق بايدن والديمقراطيون على تخفيضات في الإنفاق بالميزانية الاتحادية. وقد تتخلف الحكومة الأمريكية عن سداد بعض الديون بحلول الأول من يونيو المقبل، حال لم يصوت الكونغرس على رفع سقف الديون. ويخشى الاقتصاديون من انزلاق البلاد إلى الركود. واختصر بايدن رحلته إلى آسيا ويعتزم العودة إلى واشنطن الأحد لإنهاء المفاوضات.

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