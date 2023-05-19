بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

المصدر: لندن - رويترز

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أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، منها عقوبات تستهدف شركات على صلة بسرقة الحبوب الأوكرانية، وأخرى متورطة في شحن منتجات الطاقة الروسية. وإلى جانب الولايات المتحدة، من المقرر أن تكشف بريطانيا وباقي الاقتصادات الكبرى في مجموعة السبع، النقاب عن عقوبات وقيود تصدير تستهدف روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، خلال قمة مجموعة السبع في اليابان. وقالت بريطانيا في بيان، إنها فرضت عقوبات على 86 فرداً وكياناً في إطار حملة جديدة على من وصفتهم بأنهم أفراد وكيانات مشبوهة يرتبطون بسرقة الحبوب الأوكرانية وإعادة بيعها.

وستستهدف العقوبات أيضاً شركات شحن الطاقة والأسلحة الروسية الكبرى، بما في ذلك تلك المرتبطة بشركة روساتوم الروسية للطاقة النووية المملوكة للدولة، ومالك شركة النحاس الروسية إيجور ألتوشكين. وتأتي العقوبات الجديدة بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، فرض حظر جديد على استيراد الماس والنحاس والألمنيوم والنيكل من روسيا.

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