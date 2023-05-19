بيونيانغ تدين اعتزام واشنطن وسيئول إجراء تدريبات مشتركة

المصدر: سيئول - د.ب.أ

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أدانت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، لاعتزامهما إجراء تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية الأسبوع المقبل، وصفتها بأنها تدريبات حربية ضدها. ومن المقرر أن تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، التدريبات في الفترة من 25 مايو إلى 15 يونيو المقبل بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة التحالف بين البلدين. ويتوقع أن تشمل التدريبات أنظمة أسلحة متطورة، بما في ذلك مقاتلات الشبح «إف - 35 آيه» وطائرات مروحية هجومية طراز «آيه إتش - 64» ودبابات «كيه 2»، وقاذفات صواريخ متعددة طراز «تشونمو». ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن التدريبات سلسلة وتمديد للتدريبات الحربية ضد كوريا الشمالية، وأوضحت أن مثل هذه التدريبات ضد القوى النووية هي مجرد هراء.



كما أصدرت بيونغيانغ تحذيراً ضد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن التدريبات الحربية الخطيرة ستجرى في منطقة تبعد بضعة كيلومترات فقط عن جبهتها. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية في نشرة باللغة الإنجليزية، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لا بد أن تواجها ردود فعل مماثلة لما تثيرانه من ضجة جنونية في الحرب النووية. وفيما بدا أنه تبرير واضح للتطويرات النووية والصاروخية، أكدت الوكالة، أن تجهيز كوريا الشمالية نفسها بوسائل أقوى للدفاع عن النفس من أجل مواجهة الوضع الخطير السائد والتهديدات المحتملة يعتبر حقاً مشروعاً.

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