إطلاق سراح طبيب أسترالي بعد 7 سنوات من اختطافه في غرب إفريقيا

المصدر: كانبرا - أ.ب

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أطلق سراح طبيب أسترالي (88 عاماً) احتجزه متطرّفون في غرب إفريقيا، منذ أكثر من سبع سنوات ليعود إلى بلاده. قالت وزيرة الخارجية، بيني وونغ، إن كين إليوت بخير وبصحة جيدة والتأم شمله بزوجته وأبنائهما، مضيفة: «يسعدني أن أقول بأن الدكتور كين إليوت، الذي كان محتجزا كرهينة في غرب إفريقيا منذ حوالي سبع سنوات، التأم شمله في أستراليا مع أسرته». وأشارت وونغ، إلى أنه لم يتم دفع فدية لتأمين حرية إليوت، لافتة إلى أنّ لدى الحكومة الأسترالية سياسة واضحة تتمثل في عدم دفع فدية. لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى بشأن إطلاق سراحه. وذكرت وسائل إعلام، أنه التأم شمله مع عائلته في بيرث، المدينة الساحلية التي ينحدر منها.



وتم اختطاف إليوت وزوجته في بوركينا فاسو، حيث كانا يديران عيادة طبية منذ أربعة عقود. وتم إطلاق سراح جوسلين إليوت بعد ثلاثة أسابيع. وقالت عائلة إليوت في بيان: «نود أن نعرب عن شكرنا لله ولكل من واصل الصلاة من أجلنا، نعرب عن ارتياحنا لحرية الدكتور إليوت، ونشكر الحكومة الأسترالية وجميع من شاركوا مع مرور الوقت لتأمين إطلاق سراحه». وأضاف بيان الأسرة: «في عمر 88 عاما، وبعد سنوات عديدة من الابتعاد عن الديار، يحتاج الدكتور إليوت الآن إلى الوقت والخصوصية من أجل الراحة وإعادة بناء القوة».

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