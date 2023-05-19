زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب أقصى المحيط الهادئ ومخاوف من تسونامي

المصدر: ويلنغتون، نيوزيلندا - أ.ب

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تسبب زلزال بقوة 7.7 درجة اليوم الجمعة في أقصى المحيط الهادئ، في حدوث موجات تسونامي صغيرة في فانواتو. قال مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ، إن أمواج تقل عن نصف متر (1.5 قدم) تم قياسها قبالة ليناكيل، وهي بلدة ساحلية في الدولة الجزيرة. تم قياس موجات أصغر في أماكن أخرى قبالة فانواتو وقبالة كاليدونيا الجديدة. ونصح المكتب الوطني لإدارة الكوارث في فانواتو الناس، بالإخلاء من المناطق الساحلية إلى المناطق المرتفعة. وقال المكتب، إنه يجب على الناس الاستماع إلى أجهزة الراديو الخاصة بهم للحصول على التحديثات واتخاذ الإجراءات الاحترازية الأخرى.



بدورها، توقعت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيوزيلندا، أن تشهد المناطق الساحلية تيارات قوية وغير عادية، مع زيادات غير متوقعة على الخط الساحلي. وقال مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ، إن موجات تسونامي صغيرة ممكنة في فيجي وكيريباتي وبابوا غينيا الجديدة وغوام وجزر المحيط الهادئ الأخرى. إلى ذلك ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنّ مركز الزلزال كان بالقرب من جزر لويالتي جنوب غرب فيجي وشمال نيوزيلندا وشرق أستراليا حيث يلتقي بحر المرجان بالمحيط الهادئ. كان عمقها 37 كيلومتراً.

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