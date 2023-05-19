افتتاح قمة مجموعة السبع بإحياء ذكرى ضحايا هيروشيما

المصدر: د ب ا

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بدأ ممثلو الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) قمتهم في مدينة هيروشيما اليابانية اليوم الجمعة بإحياء ذكرى قتلى القنبلة الذرية التي ألقيت على المدينة في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وفي تمهيد، سيقوم رؤساء الدول والحكومات بزيارة النصب التذكاري لضحايا القنبلة التي أسقطتها القوات الجوية الأمريكية في 6 أغسطس 1945. ودمرت القنبلة المدينة، مما أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 70 ألف شخص على الفور وما بين 70 ألفا إلى 80 ألفا آخرين خلال الأشهر التالية.

وتم إلقاء قنبلة ثانية على ناغازاكي بعد ذلك بثلاثة أيام. وكانت القنابل هي أول استخدام لسلاح نووي، ولم يتم استخدام الأسلحة النووية منذ ذلك الحين.

وينبغي أن يكون احياء ذكرى الضحايا دافعا لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية مرة أخرى.

وسيركز الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام على الحرب الروسية الأوكرانية وتوسيع العقوبات على موسكو.

كما يعتزم ممثلو الدول مناقشة الوضع الصعب للاقتصاد العالمي.

وبالإضافة إلى اليابان، تضم مجموعة السبع ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا.

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