زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب جزيرة كريت

المصدر: د ب ا

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ضرب زلزال بلغت قوته 1ر5 درجات على مقياس ريختر جزيرة كريت اليونانية قبل وقت قصير في الساعة العاشرة من مساء الخميس بالتوقيت المحلي (19.00 بتوقيت غرينتش)، وفقا لما أفادت به تقارير.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وذكر معهد ديناميكيات الأرض في أثينا أن الزلزال وقع بالقرب من قرية تمباكي. وكان مركز الزلزال على عمق 9 كيلومترات وشعر السكان بهزة قوية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن العديد من السكان خرجوا إلى الشوارع. ولم تقع إصابات، بحسب المعلومات الأولية التي أذاعتها محطة تلفزيون "إي آر تي" الحكومية. كما هز الزلزال المناطق السياحية الشهيرة في الشمال.

وتقع جزيرة كريت شمال صدع تكتوني عميق حيث تلتقي الصفائح الأفريقية والأوراسية، مما يؤدي إلى تكرار الزلازل.

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