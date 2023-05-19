استعداد أوروبي لتزويد كييف بطائرات «إف 16»

المصدر: عواصم - وكالات

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كشف مسؤول أوكراني رفيع، استعداد 4 دول أوروبية، من بينها هولندا، لتزويد بلاده بطائرات «إف 16». في المقابل، أكد «الكرملين» أن روسيا لن تترك «الأعمال غير الودية» بحقها تمر دون رد. يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه جهود صينية وأفريقية لنزع فتيل الحرب الروسية الأوكرانية، الدائرة منذ أكثر عن عام.

أولويات أوكرانيا

وتفصيلاً، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، التي أوردت تصريحات المسؤول الأوكراني الرفيع، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا تزال غير مقتنعة بأن كييف بحاجة لهذه الطائرات الباهظة الثمن.

بينما اعتبر مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، أن الأولويات لأوكرانيا تتمثل في الدفاع الجوي، والمدفعية، والمركبات الآلية، والمدرعات. وقال المتحدث باسم «البنتاغون»، إن واشنطن لم تعارض نقل طائرات «إف 16» إلى كييف خلال طرف ثالث، لكن القرار لم يتخذ بعد.

من جانبه، نقل موقع «بوليتيكو» عن متحدث باسم الحكومة الهولندية قوله، إنه لا يوجد اتفاق مع الحكومة البريطانية؛ لتزويد أوكرانيا بطائرات «إف 16».

إذ دأبت كييف على مطالبة حلفائها بإرسال مقاتلات حديثة، وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها «أجنحة من أجل الحرية»، لتحل محل أسطولها القديم من طائرات «ميغ» و«سوخوي» السوفياتية.

في المقابل، قال المتحدث باسم «الكرملين»، دميتري بيسكوف، إن روسيا لن تترك الأعمال غير الودية بحقها تمر دون رد. وأضاف بيسكوف أن بلاده مستعدة للاستماع بكل اهتمام لأي مقترح من شأنه أن يسهم في تسوية الأوضاع في أوكرانيا.

تصريحات متضاربة

في الأثناء، تجدد تضارب التصريحات بين موسكو وكييف، ففي حين أكد الجيش الروسي أمس، «تدمير» كل أهداف ضرباته الليلية في أوكرانيا، أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط 29 من 30 صاروخاً أطلقتها روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: «دمرت كل الأهداف المحدّدة»، منوّهةً بأنها أصابت «مخزوناً كبيراً من الأسلحة والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية».

بينما أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط 29 صاروخ «كروز» من أصل 30 أطلقتها روسيا في هجوم ليلي جديد على كييف ومناطق أوكرانية أخرى، أسفر عن سقوط قتيل واحد على الأقل في أوديسا.

وأفادت الإدارة المدنية والعسكرية في كييف بأن الهجمات التي تشنها القوات الروسية منذ مطلع مايو الجاري «غير مسبوقة في قوتها وشدتها وتنوّعها».

وأضافت إن قاذفات استراتيجية روسية أطلقت من منطقة بحر قزوين صواريخ «كروز»، في حين حلّقت مسيرات استطلاع فوق العاصمة في وقت لاحق.

جهود دبلوماسية

على الصعيد الدبلوماسي، اختتم المبعوث الصيني الخاص إلى أوكرانيا، لي هوي، الخميس زيارة استمرت يومين في كييف لبحث «حل» للنزاع. ولم تشأ الرئاسة الأوكرانية تأكيد حصول لقاء بين الدبلوماسي، وفولوديمير زيلينسكي، لكن بكين أكدت في بيان حصول الاجتماع بينهما دون تفاصيل.

وأكدت الصين عدم وجود ما سمته «علاجاً سحرياً» لحل الأزمة الأوكرانية، وقالت إن على الجميع العمل على بناء الثقة المتبادلة، وتهيئة الظروف للمفاوضات بين الطرفين.

من ناحيتها، أعلنت روسيا أن قادة أفارقة سوف يزورون موسكو يونيو أو مطلع يوليو المقبلين، في إطار مبادرة للسلام في أوكرانيا أعلنها رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوسا.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن «الرئيس (بوتين) مستعد دائماً للتحدث مع جميع شركائنا المهتمين بشكل صادق في تحقيق الاستقرار في العالم»، وأضاف، إن موسكو تتطلع لأن يطرح الوفد «مبادرات ملموسة».

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