فيضانات في كرواتيا والبوسنة والهرسك وصربيا

المصدر: د ب ا

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تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات أمس الخميس، في كرواتيا والبوسنة والهرسك وصربيا.

وفي بلدة سيساك الكرواتية الصغيرة التي تبعد نحو 50 كيلومترا جنوب شرق زغرب، فاضت مياه نهر سافا على ضفافه وأغرقت إسطبلات جمعية للعلاج عبر ركوب الخيل اليوم الخميس.

وقالت محطة التلفزيون الكرواتي "اتش آر تي" إنه تم نقل جميع الخيول إلى بر الأمان دون أن تصاب بأذى.

وعانى كذلك الكرواتيون الذين يعيشون في بلدات كارلوفاك وبيترينيا وهرفاتسكا كوستانيتشا وجراتشا وأوبروفاك من الفيضانات في الأيام الأخيرة، رغم عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو وفيات.

وكان الوضع صعبا أيضا في شمال غرب البوسنة بعد أن تسبب نهرا أونا وغلينا في حدوث فيضانات في مدن بيهاتش وفيليكا كلادوسا وبوسانسكا كروبا.

وفي مدينة نوفي ساد، عاصمة إقليم فويفودينا شمال صربيا، غمرت المياه بعض شوارع المدينة الداخلية أول أمس الأربعاء، الأمر الذي تسبب في مشاكل مرورية والعديد من الحوادث.

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