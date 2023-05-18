إيطاليا .. السلطات تخلي قرى جديدة وتحصي خسائر الفيضانات المميتة

المصدر: تشيسينا - أ.ف.ب

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أصدرت سلطات منطقة رافينا الإيطالية، أوامر إخلاء فورية، اليوم الخميس، لثلاث قرى مهددة بفيضانات إثر تساقط أمطار غزيرة أودت بتسعة أشخاص في أنحاء مناطق شمال شرق إيطاليا. وتوجهت حافلات للمساعدة في إجلاء الأهالي من فيلانوفا دي رافينا وفيليتو ورونكالتشيتشي، بعد أن فاض نهر لاموني عن ضفافه. وفاض قرابة 24 من الجداول والأنهر في الأنحاء الجنوبية الشرقية لمنطقة إيميليا - رومانيا عقب هطول أمطار غزيرة في وقت سابق هذا الأسبوع أغرقت أحياء وأراض زراعية بالكامل. وتم إجلاء أكثر من عشرة آلاف شخص من منازلهم وأفادت تقارير عن مئات من انزلاقات التربة، وفق مسؤولي المنطقة.



وقال حاكم إيميليا رومانيا، ستيفانو بوناتشيني: «مع تساقط ما يوازي ستة أشهر من الأمطار خلال 36 ساعة حيث تساقطت أمطار قياسية قبل أسبوعين، لا يمكن لأي منطقة أن تصمد، أحصينا ما يقدر بملياري دولار من الأضرار، لم تعد الأرض تمتص شيئاً» . وانضمت القوات المسلحة الإيطالية، وخفر السواحل، إلى جهود الطوارئ ونشرت مروحيات لإنقاذ الأهالي من منازلهم وزوارق مطاطية للوصول إلى المنازل المحاصرة بالمياه من جميع الاتجاهات. وبينما تراجعت مستويات المياه في بعض المناطق، انهمك الأهالي في تنظيف المنازل والشوارع المغطاة بالأوحال السميكة والأنقاض المتناثرة. وقال أحد أهالي مدينة تشيسينا ويدعى إدواردو أمادوري: «أعيش هنا منذ عام 1979، شهدت حصول فيضانات لكني لم أر شيئا كهذا على الإطلاق».

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