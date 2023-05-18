خروج قطار عن القضبان يوقف حركة السكك الحديدية في القرم

المصدر: موسكو - رويترز

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قال مسؤول معين من روسيا لإدارة شبه جزيرة القرم، اليوم الخميس، إن حركة القطارات توقفت بين سيمفيروبول، عاصمة المنطقة، ومدينة سيفاستوبول بعد خروج قطار شحن ينقل حبوبا عن مساره. وقالت شركة قطارات القرم في بيان، إن سبب خروج القطار عن القضبان هو تدخل أطراف خارجية. وقال سيرجي أكسيونوف حاكم المنطقة المعين من موسكو، في بيان، أرسله عبر تطبيق تلغرام، إن عربات قطار محملة بحبوب خرجت عن مسارها دون أن يتسبب الحادث في وقوع إصابات. وفي وقت سابق، ذكرت قناة بازا على تلغرام، التي لها صلات بأجهزة الأمن الروسية، أن انفجاراً وقع في خط للسكك الحديدية في المنطقة التي ضمتها روسيا إليها من أوكرانيا في عام 2014.

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