أوكرانيا: قواتنا تحقق مكاسب على أطراف باخموت

المصدر: كييف - رويترز

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قال الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، إنه حقق مكاسب جديدة على الأرض في القتال العنيف الدائر حول مدينة باخموت شرق البلاد، وذلك على الرغم من تفوق القوات الروسية على قواته من حيث العتاد والعدد. وقالت كييف الأسبوع الماضي، إنها كثفت الضغط على القوات الروسية في شمال وجنوب باخموت.

وقال سيرهي شيريفاتي الناطق باسم الجيش في تعليقات بثها التلفزيون: رغم حقيقة أن وحداتنا لا تتمتع بميزة في العتاد والأفراد، فإنها تواصل التقدم على الأطراف، وقطعت مسافة تتراوح من 150 إلى 1700 متر. ولم يحدد المدى الزمني الذي تحققت فيه المكاسب. وترى موسكو في باخموت نقطة انطلاق نحو الاستيلاء على بقية منطقة دونباس في شرق أوكرانيا. وكان عدد سكان المدينة يبلغ نحو 70 ألف نسمة قبل بدء الحرب. ويشير مسؤولون أوكرانيون، إلى أن التقدم حول باخموت ليس جزءاً من هجوم مضاد أوسع نطاقاً تخطط له كييف لدحر القوات الروسية.

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