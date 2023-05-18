مولدافيا تسابق الزمن للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

المصدر: ريكيافيك - أ.ف.ب

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أعلنت رئيسة مولدافيا، مايا ساندو، أن بلادها تريد الانضمام الى الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن لحماية نفسها مما أسمته التهديد الروسي، معربة عن الأمل في صدور قرار في الأشهر المقبلة بشأن فتح مفاوضات بهذا الصدد. وقالت ساندو قبل أيام من تظاهرة مؤيدة لأوروبا، تليها قمة أوروبية غير مسبوقة في شيسيناو: «نعتقد أنه لا يمكننا إنقاذ ديموقراطيتنا إلا عبر الانضمام للاتحاد الأوروبي، روسيا ستبقى مصدراً كبيراً لعدم الاستقرار في السنوات القادمة ويجب أن نحمي أنفسنا» .

ودعت ساندو، إلى تجمع كبير مؤيد للاتحاد الأوروبي الأحد يهدف إلى التعبير عن دعم المولدافيين للانضمام إلى التكتل. وأضافت: «الحرب في أوكرانيا أوضحت الأمور جيداً، نرى بشكل واضح جداً الآن ما يريد العالم الحر قوله، نعتقد أنّ الانضمام مشروع واقعي ونرغب في أن يحصل هذا الأمر في أسرع وقت ممكن» ، معربة عن الأمل في صدور قرار حول فتح مفاوضات في الأشهر المقبلة. وقالت رئيسة مولدافيا التي بدأت بلادها الانسحاب من مجموعة الدول المستقلة التي تقودها روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي السابق: «لا يزال لدينا عدد من الأمور للقيام بها، لكننا نعمل جاهدين جدا وهذا بات هدفنا الرئيسي الآن».

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