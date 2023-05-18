وزير الدفاع البريطاني: سأكون سعيداً بتولي منصب الأمين العام لـ «الناتو»

المصدر: برلين - د.ب.أ

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أعرب وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، عن اهتمامه بخلافة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج في منصبه. وأضاف والاس: «قلت دائماً إن هذه مهمة جيدة، إنها وظيفة أرغب فيها، أي شغل منصب الأمين العام لحلف الأطلسي، سيكون عملاً رائعاً، وحلف الأطلسي مهم للغاية لأمننا جميعاً، سأكون سعيدا بالقيام بإسهامي بحيث يمكن الاستلقاء في الفراش بأمان ليلاً».



يذكر أنه تم تمديد فترة ولاية ستولتنبرج في منصبه مؤخراً، على خلفية اندلاع الحرب في أوكرانيا، لكنها ستنتهي في أواخر سبتمبر المقبل. وفيما يتعلق بمسألة من سيقود الحلف، فعادة ما تتفق الدول الأعضاء بالحلف وراء الكواليس. وعادة ما يتولى شخص أمريكي منصب القائد العام للقوات العسكرية، فيما يأتي الأمين العام من صفوف الدول الأخرى الأعضاء، والتي أغلبها دول أوروبية. وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية في وقت سابق، أنّ وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، أورسولا فون دير لاين، والتي تتولى حاليا منصب رئيسة المفوضية الأوروبية، مرشحة لمنصب الأمين العام لحلف الأطلسي، فيما نفت فون دير لاين، صحة التقارير عن انتقالها إلى قيادة حلف شمال الأطلسي.

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