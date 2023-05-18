بريطانيا تعيد حاملة طائرات إلى المحيط الهادئ 2025

المصدر: هيروشيما - أ.ف.ب

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تعتزم المملكة المتحدة إعادة حاملة طائرات الى المحيط الهادئ عام 2025، وفق ما أعلنت رئاسة الحكومة اليوم الخميس، على هامش تواجد رئيس الوزراء، ريشي سوناك، في اليابان للمشاركة في قمة مجموعة السبع. وسبق لحاملة الطائرات «أتش أم أس الملكة إليزابيت» أن عبرت المحيط الهادئ في 2021 وتوقفت في اليابان، بينما يسعى الحلفاء الغربيون لمواجهة تنامي الحضور العسكري الصيني في المنطقة. وقبل انتقاله إلى هيروشيما التي تستضيف قمة دول مجموعة السبع، حط سوناك في طوكيو حيث زار قاعدة بحرية، وأعلن أن المملكة المتحدة ستضاعف عديد قواتها المشاركة في المناورات العسكرية المشتركة المقبلة. وستتفق لندن وطوكيو بشكل رسمي على اعتماد «بند تشاوري»، تلتزمان بموجبه البحث في مشاكل الأمن الإقليمي والعالمي والإجراءات الممكن اتخاذها.



وقال سوناك، إن حاملة الطائرات التي ترافقها مجموعة قتالية، ستعمل إلى جانب قوات الدفاع الذاتي اليابانية وشركاء إقليميين آخرين للدفاع عن السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ومن المقرر أن يلتقي سوناك نظيره الياباني فوميو كيشيدا في وقت لاحق اليوم، في اجتماع يتوقع أن يختتم بإصدار «إعلان هيروشيما» الذي يشمل اتفاقات في مجالات الدفاع والتجارة والعلوم والتكنولوجيا، إضافة الى مسائل مثل التغير المناخي، وفق ما أعلن مكتب رئيس الحكومة البريطانية.

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