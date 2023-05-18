أوكرانيا تعلن إسقاط 29 صاروخاً روسياً من أصل 30

المصدر: كييف - د.ب.أ

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أعلن قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، عبر تطبيق «تلغرام»، أن الدفاع الجوي اعترض 29 من أصل 30 صاروخاً أطلقتها القوات الروسية الليلة الماضية. ووفق وكالة بلومبرج للأنباء، فإنّ الصواريخ أطلقت في عدة موجات من اتجاهات مختلفة من التاسعة مساء أمس الأربعاء، والخامسة والنصف صباحا اليوم الخميس. واستخدمت روسيا، السفن العسكرية والطيران الإستراتيجي والقاذفات الأرضية لإطلاق الصواريخ. كما جرى إسقاط طائرتين مسيرتين طراز شاهد ومسيرتي مراقبة. وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف، خمسة انفجارات على الأقل في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وفق صحيفة «كييف إندبندنت». وأضافت الصحيفة نقلاً عن الإدارة العسكرية للمدينة، أنه تم تفعيل الدفاع الجوي جراء الانفجارات.

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