الصين تحض أوكرانيا وروسيا على تهيئة الظروف لـ «محادثات سلام»

المصدر: بكين - رويترز

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كشفت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، عن أنّ مبعوثاً صينياً خاصاً أشار خلال زيارته كييف إلى أنه لا يوجد حل سحري للحرب في أوكرانيا، مناشداً طرفي النزاع تهيئة الظروف لمحادثات السلام. وزار لي هوي المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوروبا وآسيا، كييف، يومي الثلاثاء والأربعاء، وتبادل وجهات النظر مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ووزير الخارجية وغيرهما من المسؤولين حول سبل إنهاء الصراع مع روسيا عبر تسوية سياسية، وفق ما ورد في بيان وزارة الخارجية الصينية.



وأكّد البيان استعداد الصين لتشجيع المجتمع الدولي على إيجاد أكبر أرضية مشتركة لحل الأزمة الأوكرانية، وبذل جهودها الخاصة لوقف القتال، وإعلان وقف لإطلاق النار واستعادة السلام في أقرب وقت ممكن، مضيفاً: «الصين لعبت دوماً دوراً بناء في تخفيف وطأة الوضع الإنساني في أوكرانيا بطريقتها الخاصة، وستواصل تقديم المساعدة لأوكرانيا في حدود قدرتها». وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية، أن وزير الخارجية أبلغ لي أن كييف لن تقبل بأي مقترحات لإنهاء الحرب تنطوي على خسارة أراض أو تجميد الصراع.



ومن المنتظر أن يزور المبعوث الصيني بولندا وفرنسا وألمانيا قبل أن يختتم في روسيا جولة تستمر عدة أيام. وقالت وزارة الخارجية الصينية، إن لي بحث أيضا خلال زيارته لكييف العلاقات الثنائية. واتفق الجانبان على العمل للحفاظ على الاحترام المتبادل ومواصلة المضي قدما في تعاون يصب في مصلحتهما.

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