قتلى.. وإجلاء الآلاف بسبب فيضانات إيطاليا

المصدر: (بولونيا - رويترز)

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لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم وأجلي الآلاف من منازلهم جراء أمطار غزيرة في منطقة إيميليا - رومانيا بشمال إيطاليا تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية.

وقال وزير الحماية المدنية نيلو موسوميتشي أمس، إن بعض المناطق تعرضت في 36 ساعة فحسب إلى ما يعادل نصف المتوسط السنوي من الأمطار، ما ترتب عليه فيضان الأنهار على ضفافها وتدفق المياه عبر المدن وغرق آلاف الفدادين من الأراضي الزراعية.

وألغي سباق فورمولا 1 في مطلع الأسبوع في إيمولا القريبة من العديد من المناطق الأكثر ضرراً، في مسعى لتقليل الضغط على خدمات الطوارئ ومنع عشاق سباقات السيارات من الحضور إلى المنطقة المتضررة.

وقال ستيفانو بوناتشيني رئيس بلدية منطقة إيميليا - رومانيا للصحفيين «نواجه أحداثاً كارثية لم تشهدها البلاد من قبل تقريباً.. هطلت كميات مهولة من الأمطار الغزيرة على الأراضي ولم تعد الأراضي قادرة على امتصاصها».

وذكرت السلطات المحلية أن الفيضان اجتاح 37 بلدة وتجمعاً وجرى تسجيل نحو 120 انهياراً أرضياً. وتصدعت بعض الطرق وعُلق الكثير من خدمات السكك الحديدية. وقالت إريني بريولو نائبة رئيس إيميليا - رومانيا للصحافيين إنه تم انتشال ثماني جثث من مناطق مختلفة.

وكانت هذه هي المرة الثانية التي تتعرض فيها منطقة إيميليا - رومانيا لأحوال جوية سيئة خلال هذا الشهر حيث قُتل شخصان على الأقل خلال عواصف في بداية مايو.

وقال ميشيل دو باسكال رئيس بلدية رافينا «على الأرجح هذه أسوأ ليلة مرت في تاريخ (منطقة) رومانيا»، وأضاف أن السلطات أجلت خمسة آلاف شخص من هذه المدينة فحسب أثناء الليل.

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