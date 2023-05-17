رغم الموقف الصعب .. بايدن واثق من تفادي التخلف عن سداد الدين

المصدر: أ ف ب

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء ثقته بالتوصل الى اتفاق مع خصومه الجمهوريين على رفع سقف الدين العام بشكل يتيح للولايات المتحدة تفادي التخلف عن سداد ديونها اعتبارا من الأول من يونيو.

وقال بايدن في تصريحات مقتضبة في البيت الأبيض قبيل توجهه لحضور قمة مجموعة السبع في اليابان "أنا واثق من أننا سنتوصل الى اتفاق بشأن الميزانية وبأن الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها".

أجرى بايدن وزعماء الكونغرس، من بينهم رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي، جولتين من المحادثات المباشرة سعيا للتوصل لاتفاق لرفع سقف الدين وتفادي تخلف عن السداد.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين الإثنين إن الولايات المتحدة قد تبدأ في التخلف عن سداد ديونها "في موعد أقربه الأول من يونيو على الأرجح" بينما توقعت لجنة الكونغرس للموازنة ذلك الموعد في 15 يونيو.

وحذّرت يلين من عواقب "كارثية" إذا ما بات متعذّرا على الإدارة الأمريكية أن تسدّد فواتيرها، ما سيجعلها غير قادرة على سداد أجور الموظّفين الفدراليين، وهو ما من شأنه أن يؤدّي إلى رفع معدّلات الفائدة بشكل كبير مع ما يمكن أن يرافق ذلك من تأثير على الشركات وحاملي الرهون العقارية.

ماكارثي متفائل

قال ماكارثي الأربعاء إن الوقت ينفد للتوصل لاتفاق.

وقال للصحافيين في الكابيتول (مقر مجلسي النواب والكونغرس) "جدولنا الزمني قصير المدة" مضيفا أن بايدن وزعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر "تراجعا أخيرا عن الفكرة الجنونية وغير المعقولة وغير المنطقية المتمثلة بمجرد رفع سقف الدين".

وتابع "أنا متفائل بقدرتنا على العمل معا" مضيفا "هل لدينا عقبات؟ نعم، لدينا عقبة كبيرة في البيت الأبيض. لكننا سنغير مجرى التاريخ لأننا سنقف مع الرأي العام الأمريكي".

يشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، متجاهلين مطلب الديموقراطيين المتكرر بزيادة "نظيفة" في سقف الاقتراض العام.

واتهم الديموقراطيون الجمهوريين باستخدام تكتيكات مفرطة لدفع أجندتهم السياسية قبل الموعد الذي ستبدأ فيه الولايات المتحدة بالتخلف عن سداد ديونها بسبب نفاد أموال الحكومة.

وفي مؤشر على تصاعد التوتر حول احتمال تخلف عن السداد، بعث أكثر من 140 من كبار المدراء التنفيذيين في الولايات المتحدة برسالة إلى بايدن وقادة الكونغرس الثلاثاء يشددون فيها على ضرورة التوصل لاتفاق.

وجاء في الرسالة الموقعة من الرئيسين التنفيذيين لشركة فايزر ومصرف مورغن ستانلي وسواهما، "نحض بشدة على التوصل لاتفاق بسرعة كي يتسنى لهذا البلد أن يتفادى سيناريو مدمر محتمل".

أكد بايدن أنه "اختصر" رحلته في آسيا المقررة بعد قمة مجموعة السبع "لأكون هنا في مرحلة المفاوضات النهائية وتوقيع اتفاق مع المسؤولين في الكونغرس"، وذلك في إشارة الى إلغائه زيارتين كان يعتزم القيام بهما الى أستراليا وبابوا غينيا الجديدة بعد القمة المقررة بين 19 مايو و21 منه.

وسيعود إلى واشنطن الأحد لمفاوضات "أخيرة" حول سقف الدين.

لكنه شدد مرة أخرى على أن عدم رفع سقف الدين ليس خيارا.

وقال إن تخلفا عن السداد سيكون "كارثيا للاقتصاد الأمريكي والشعب الأمريكي".

وأضاف "جميع المسؤولين متفقون على عدم تخلفنا عن سداد الديون".

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