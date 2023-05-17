مبعوث صيني يبحث في أوكرانيا سبل تحقيق السلام مع روسيا

المصدر: د ب ا

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أجرى مبعوث دبلوماسي صيني خاص محادثات مع مسؤولين أوكرانيين في كييف، في أول زيارة لدبلوماسي صيني بارز لأوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الأوكرانية اليوم الأربعاء إن المبعوث "لي هوي" تحدث مع وزير الخارجية الأوكراني دمترو كوليبا بشأن "مبادئ تحقيق سلام دائم وعادل".

وأكد كوليبا أن أوكرانيا "لا تقبل أي مقترحات تشير إلى خسارة أراض أو تجميد الصراع".

وتطالب أوكرانيا بانسحاب كامل القوات الروسية من أراضيها كشرط أساسي للدخول في مفاوضات.

وناقش كوليبا و"لي" أيضا العلاقات الثنائية بين الصين وأوكرانيا.

ومن المنتظر أن يزور "لي" موسكو.

ووفقا للحكومة الصينية، سيزور المبعوث أيضا بولندا وألمانيا وفرنسا لإجراء محادثات بشأن التوصل لحل سياسي للحرب.

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