لافروف لا يستبعد.. هل تتخلى أمريكا عن قادة أوكرانيا؟

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أثار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، احتمال تخلي الولايات المتحدة عن القيادة الأوكرانية، مستشهداً لحالات سابقة في أماكن أخرى. وفي مقابلة مع قناة «تسارغراد» التلفزيونية، قال لافروف إن الأزمة في أوكرانيا قد تنتهي بتخلي الولايات المتحدة عن القيادة الحالية لكييف «عندما لم تعد هناك حاجة إليها»، حسب تصريحات لافروف، التي نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف: «تخلت الولايات المتحدة عن القيادة الأفغانية، التي اعتمدوا عليها خلال احتلال هذا البلد الذي دام عشرين عاماً». وقال: «أتمنى أن يهتم السياسيون المعاصرون بالتاريخ، وكيف تتطور العلاقات مع الهيمنة.. مع الذي يريد أن يفرض نفسه على الجميع بهذه الصفة».

وأجاب لافروف، رداً على سؤال أحد الصحافيين، بشأن ما إذا كانت الأزمة الأوكرانية يمكن أن تنتهي بهذا أيضاً: «لا أستبعد ذلك».

وأضاف: «المحللون السياسيون يكتبون كثيراً عن هذا. يتوقعون أن يستمر كل هذا ما دام الأمريكيون في حاجة إليه. سيكون هؤلاء الأشخاص في السلطة، طالما أنهم بحاجة إليهم».

يذكر أن القوات الأمريكية أخلت قاعدتها العسكرية الرئيسة في أفغانستان في عام 2021، في إطار اتفاق مع حركة طالبان، في موقف شكّل صدمة لحلفائها في هذا البلد، الذين اعتبروا أن واشنطن بهذا القرار، تخلت عنهم.

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