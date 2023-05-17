بين الجولتين.. 50 ألف ناخب يبلغون السن القانونية للمشاركة في الانتخابات التركية

المصدر: البيان

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بين 14 مايو تاريخ الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية، و 28 مايو موعد الجولة الثانية الحاسمة، يدلي قرابة 50 ألف شاب وشابة بأصواتهم للمرة الأولى، بعد عدم تمكّنهم من التصويت في الجولة الأولى لكونهم دون سنّ الـ18.

وخلال الأسبوعين الفاصلين بين الجولتين، بلغ 49958 شخصاً السن القانونية، ووفق قناة "فوكس هابر" التركية فقد أرسلت الهيئة العليا للانتخابات لهؤلاء الشباب ورقة بيانات الناخب اللازمة من أجل التصويت، ومن لم تصله هذه الورقة يمكنه معرفة مكان تصويته من البوابة الإلكترونية للحكومة.

وكانت نسبة التصويت في الجولة الأولى، التي لم يحسم فيها السباق الانتخابي، بلغت 88% بما يعادل 54 مليون ناخب من أصل 64 مليوناً يحق لهم التصويت.

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