أوكرانيا وروسيا .. مواجهة قضائية مسرحها المحكمة الدولية

المصدر: لاهاي - رويترز

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تقف أوكرانيا أمام المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة في مواجهة روسيا 6 يونيو المقبل، حين يستمع القضاة إلى ادعاء أوكرانيا بأن موسكو انتهكت معاهدة للأمم المتحدة من خلال دعم انفصاليين موالين لروسيا قالت محكمة هولندية إنهم مسؤولون عن إسقاط الرحلة إم.إتش.17 عام 2014.

وفي نوفمبر الماضي، أدانت محكمة هولندية، رجلين روسيين وأوكراني الجنسية غيابياً بارتكاب جريمة قتل لضلوعهم في إسقاط طائرة الرحلة إم.إتش.17، ما أسفر عن مقتل 298 من الركاب وأفراد الطاقم، وحكمت عليهم بالسجن المؤبد. وغادرت الرحلة إم.إتش.17 التابعة للخطوط الجوية الماليزية من أمستردام وكانت متجهة إلى كوالالمبور، قبل إسقاطها فوق شرق أوكرانيا في 17 يوليو 2014 في الوقت الذي كان يحتدم فيه قتال بين انفصاليين موالين لروسيا والقوات الأوكرانية.

وحددت المحكمة الدولية، التي تعرف رسمياً بمحكمة العدل الدولية، أربعة أيام للجلسات في السادس والثامن و12 و14 يونيو حزيران للاستماع لكلا الجانبين في القضية. وقُدمت هذه القضية عام 2017 وهي واحدة من قضيتين تقدمت بهما أوكرانيا ضد روسيا في المحكمة. والقضية الأخرى تقدمت بها أوكرانيا بعد الغزو الروسي عام 2022 وتركز على ادعاء موسكو أنها دخلت أوكرانيا لمنع الإبادة الجماعية.

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