هجوم مسلّح يستهدف موكباً أمريكياً في نيجيريا

المصدر: ا ف ب

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أسفر هجوم مسلّح استهدف موكباً أميركياً في جنوب شرق نيجيريا الثلاثاء عن سقوط أربعة قتلى ليس بينهم أيّ أمريكي، وفق ما أفادت الشرطة المحلية ومسؤول في البيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم الشرطة إيكينغا توتشوكوو إنّ "الموكب لم يضمّ أيّ مواطن أمريكي"، مشيراً إلى أنّ المسلّحين "قتلوا عنصرين في قوة الشرطة المتنقلة واثنين من أفراد القنصلية" قبل أن يحرقوا سيارتهم.

ووقع الهجوم الثلاثاء "عند الساعة 15,30 (14,30 ت غ)" في مقاطعة أوغبارو، وفق الشرطة.

وقال توتشوكوو إنّ وحدات أمنية مشتركة تمّ نشرها في الموقع، لكن المسلّحين تمكّنوا من خطف عنصرين في الشرطة وسائق.

وأشار في بيان إلى أنّ "عملية بحث وإنقاذ" أطلقت على الإثر.

وفي واشنطن، أكّد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أنّ موكباً أمريكيا في نيجيريا تعرّض لهجوم لم يسفر عن إصابة أيّ مواطن أمريكي.

بدورها أكدت وزارة الخارجية الأميركية الهجوم.

وقال متحدّث باسم الوزارة إنّ "أفراد البعثة الأمريكية في نيجيريا يشاركون في التحقيق مع أجهزة الأمن النيجيرية".

وأضاف أنّ "سلامة أفرادنا هي دائماً أقصى أولوياتنا، ونحن نتّخذ احتياطات قصوى عند تنظيم رحلات ميدانية".

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