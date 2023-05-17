حرب أوكرانيا وساطة أفريقية تطل برأسها

المصدر: دبي - متابعة أمجد عرار

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متلاقية مع وساطة صينية ما زالت في مهدها على خط الحرب في أوكرانيا، أطلت وساطة أفريقية برأسها، إذ يعتزم وفد من رؤساء ست دول أفريقية التوجه إلى موسكو وكييف لتحريك مسار السلام، وسط أنباء أفريقية تتحدث عن تقبل الطرفين الروسي والأوكراني لهذه الوساطة، التي تتحرك عجلاتها على وقع الانفجارات الليلية التي هزت كييف.

ويعتزم ستة قادة أفارقة السفر إلى روسيا وأوكرانيا «في أقرب وقت ممكن»، على ما أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، أمس.

ونقلت وكالة فرانس برس عنه قوله، إن الرئيسَين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي «وافقا على استقبال البعثة وقادة الدول الأفريقية» في موسكو وكييف.

ولفت إلى أنه أجرى اتصالات منفصلة مع كل من بوتين وزيلينسكي نهاية الأسبوع الماضي، قدّم خلالها مبادرة صاغتها زامبيا والسنغال وجمهورية الكونغو وأوغندا ومصر وجنوب أفريقيا.

وتابع «نأمل بأن نجري محادثات مكثّفة». وأشار إلى أنه تم إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والاتحاد الأفريقي بالمبادرة ورحبوا بها.

بالتوازي، يستعد مبعوث صيني لزيارة أوكرانيا وروسيا في الأيام المقبلة، حيث تعيد بكين طرح خطة السلام التي أعلنتها في فبراير.

وبحسب وزارة الخارجية الصينية، سيزور لي هوي، السفير الصيني السابق في موسكو، بولندا وفرنسا وألمانيا.

قصف ليلي

ميدانياً، استهدف الجيش الروسي ليلاً مناطق متفرقة في أوكرانيا، بما فيها العاصمة كييف، بوابل من الصواريخ، مشيراً إلى أنه أصاب كل الأهداف.

فيما قالت أوكرانيا إنها أسقطت جميع الصواريخ. وقال سيرغي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، «بحسب المعلومات الأولية، تم اكتشاف وتدمير الغالبية العظمى من أهداف العدو في المجال الجوي لكييف».

وقال يوري إغنات، المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، إن جميع الطائرات تم اعتراضها وإسقاطها. وأضاف أن ستة صواريخ من طراز كينغال أطلقت من طائرة ميغ - 31 كيه.

بينما أطلقت تسعة صواريخ كروز من سفن في البحر الأسود، وثلاثة صواريخ كروز أرضية من طراز «إس - 400»، استهدفت كلها العاصمة.

نفي روسي

ونفى مصدر في وزارة الدفاع الروسية أن تكون منظومة «باتريوت»، تمكنت من إسقاط صاروخ كينغال (الخنجر) الفرط صوتي، مؤكداً أن خصائصه التقنية تدحض هذا الادعاء.

وأوضح «الحقيقة أن سرعة طيران صاروخ كينغال تتجاوز الحد الأقصى لأنماط القتال لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات التي قدمها الغرب لنظام كييف، بما في ذلك باتريوت، إذ يقوم «كينغال» في المرحلة الأخيرة من رحلته بمناورة مضادة للصواريخ ومقاربة عمودية تقريباً للهدف، ما يستبعد إمكانية اعتراضه بواسطة أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات».

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن الوزارة قولها في بيان: «أصاب صاروخ كينغال، تفوق سرعته سرعة الصوت 10 مرات، بضربة عالية الدقة، منظومة باتريوت الأمريكية في مدينة كييف».

وأضاف: وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة مركزة بأسلحة بعيدة المدى جواً وبحراً بدقة عالية استهدفت نقاط انتشار القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت أماكن ومستودعات تخزين الذخيرة والأسلحة ومعدات عسكرية تم تسليمها من دول غربية».

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين هجوميتين أوكرانيتين من طراز «سو 25» و«سو 24»، شرقي أوكرانيا.

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