بايدن يلتقي قادة الكونغرس في محادثات عاجلة بشأن سقف الديون

المصدر: أ ب

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بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار قادة الكونغرس اجتماعهم الثاني اليوم الثلاثاء في محادثات حول رفع سقف ديون البلاد.

التقى بايدن برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، الجمهوري من ولاية كاليفورنيا، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الديمقراطي من ولاية نيويورك، وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، الديمقراطي من ولاية نيويورك، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الجمهوري من ولاية نيويورك. خلافا لاجتماع الأسبوع الماضي، تشارك نائبة الرئيس كامالا هاريس في اجتماع الثلاثاء.

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