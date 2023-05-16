"قرن تركيا".. هل يكون طريق أردوغان للفوز بالدور الثاني؟

المصدر: دبي - البيان

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 28 مايو الجاري، ستكون بمثابة بشرى لرؤية «قرن تركيا». وذكر أن الوقت حان لتتويج النجاح الذي تحقق في انتخابات 14 مايو، بفوز أكبر.

وأوضح عبر حسابه على «تويتر»، اليوم الثلاثاء، أن تحالف الجمهور (بقيادة حزب العدالة والتنمية) خرج من الامتحان الأول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ناصع البياض.

وأضاف: «سنقيّم الأيام القادمة بشكل أفضل ومثمر أكثر. وبإذن الله سنجعل يوم 28 مايو بشرى لرؤية قرن تركيا».

مستقبل الشعب

و«قرن تركيا» رؤية أعلنها الرئيس أردوغان في أكتوبر الماضي، وتتضمن برامج وأهداف الجمهورية في المئوية الجديدة، حيث حرص في العديد من المناسبات على تأكيد أن حزبه يسعى لبناء القرن المقبل مع الشباب، وتعهد برفع مستوى دخل الفرد، على أن تكون العدالة ضمانة لمستقبل الشعب التركي الشعب، بمختلف أطيافه.

وقال إن «القرن الجديد يساهم في تلبية تطلعات الشباب وملامسة اهتماماتهم في جميع المجالات، من التكنولوجيا إلى الفن، ومن الرياضة إلى البيئة»، وهي رسالة مهمة إلى شريحة ستحدث تأثيراً كبيراً في الدور المقبل يوم 28 مايو الجاري مع تصميم من أردوغان على إعداده بالشكل الذي يناسب قرن تركيا.

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي بجعل تركيا أكثر حرية وأماناً وازدهاراً لجميع مواطنيها، وببناء «قرن تركيا» بدعم أشقائها الأكراد، وفق تعبيره، وأضاف «الأشقاء الأكراد هم أقرب الشهود على الجهود الصادقة المبذولة حتى اليوم والتحديات التي تجاوزتها تركيا والمكائد التي حيكت ضدها في هذا الصدد».

تركيا قوية

وكانت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قالت إن الفائز في انتخابات 14 مايو هو «قرن» تركيا. وأضافت أمينة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الجمعة الماضية: «نتيجة لقرار أمتنا التي توجهت إلى صناديق الاقتراع من أجل مستقبل أطفالنا، انتصر قرن تركيا، وكانت تركيا هي الفائزة في هذا الاستحقاق الانتخابي». وأردفت: «اتحدنا وتوحدنا وعملنا بجد من أجل تركيا عظيمة وقوية. سنبني قرن تركيا جنباً إلى جنب من خلال إضافة مكتسبات جديدة إلى إنجازاتنا».

وفي الكلمة المطولة التي كشف فيها الرئيس أردوغان عن رؤية «قرن تركيا» حدد من خلالها الأهداف والبرامج والمبادئ وخريطة الطريق التي ستواصل بها تركيا المسير في قرنها الجديد بدخولها المئوية الجديدة لتأسيس الجمهورية عام 2023، محدداً أسماء جديدة للقرن الجديد تتوافق مع رؤيته.

أفضلية

وأكدت تقارير أن أردوغان يتمتع بأفضلية أخرى، للفوز على مرشح مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو في الجولة الثانية، والأنظار تتجه إلى سنان أوغان الذي حل ثالثاً، إذ من خلال تحليل أجرته صحيفة «ميدل إيست» أنه بناء على البيانات التي نشرتها «وكالة الأناضول»، تبين بأن أوغان أخذ حصة أردوغان من المصوتين في منطقة وسط الأناضول.

إذ يبدو على سبيل المثال بأن أردوغان قد خسر نسبة 5.3% في قونيا، بعد أن حصل على نسبة 74.2% فيها خلال عام 2018، لكنه يقف اليوم عند حدود نسبة 68.95، في حين حقق أوغان هناك 6.76% من نسبة التصويت.

وفي قيصري، تراجعت نسبة التصويت لصالح أردوغان عما كانت عليه في عام 2018 بنسبة 6.6%، وفيها حصل أوغان على نسبة 8.7% من الأصوات.

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