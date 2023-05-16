41 قتيلاً بإعصار موكا في ميانمار

المصدر: سيتوي - أ.ف.ب

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ارتفعت حصيلة قتلى الإعصار موكا بولاية راخين في ميانمار إلى 41 على الأقل، وفق ما أفاد مسؤولون محليون لوكالة الصحافة الفرنسية. ووصل الإعصار موكا إلى اليابسة بين كوكس بازار في بنغلادش وسيتوي في ميانمار، حيث بلغت سرعة رياحه 195 كيلومترا في الساعة، ما يمثل أقوى عاصفة تضرب خليج البنغال منذ أكثر من عقد. وقال كارلو وهو مسؤول في قرية بوما لصحافي من وكالة الصحافة الفرنسية زار المكان بعد الإعصار: يمكننا تأكيد وقوع 17 قتيلاً، سيكون هناك المزيد من القتلى، إذ ثمة أكثر من مئة شخص في عداد المفقودين. ويضاف هذا العدد إلى حصيلة القتلى البالغة 24 والتي أفاد بها مسؤول في قرية في خونغ دوكي كار المجاورة، طالبا عدم الكشف عن هويته. من جهتها، أفادت المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار في وقت سابق أمس الاثنين بمقتل خمسة أشخاص على الأقل من دون تحديد المكان الذي قضوا فيه. ولم يتضح ما إذا كانت الحصيلة التي أعلنتها المجموعة العسكرية تشمل القتلى في بوما وخونغ دوكي كار.

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