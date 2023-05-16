نيوزيلندا .. 6 قتلى في حريق فندق

المصدر: ولنجتون - رويترز

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لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم، جراء حريق بفندق صغير في نيوزيلندا اليوم الثلاثاء. وقال مسؤولون، إنهم يعتقدون أن عدد القتلى يمكن أن يرتفع، إذ لا يزال هناك 11 شخصاً في عداد المفقودين. وذكرت الشرطة، أنّ الحريق اندلع في الطابق العلوي من فندق لوفرز لودج في حي نيوتاون بمدينة ولنجتون بعد منتصف الليل بقليل، حيث ألحق أضرارا هيكلية كبيرة. وأفاد بروس ستابس، المسؤول في هيئة الإطفاء والطوارئ بنيوزيلندا خلال مؤتمر صحافي، بأنّ هناك الكثير من الحطام بسبب انهيار السقف، مشيراً إلى العثور على ستة أشخاص حتى الآن.

ويوفر الفندق الصغير الإقامة لعدة فئات مثل عمال البناء والعاملين بالمستشفيات ومن يقضون عقوبات في الخدمة العامة بسبب جرائم بسيطة. وقالت الشرطة، إنها ستحصل على المزيد من المعلومات عندما يصبح دخول المبنى المكون من 92 غرفة آمناً. وزار رئيس الوزراء كريس هيبكنز الموقع وتحدث مع مقدمي خدمات الطوارئ. وصرّح هيبكنز لوسائل الإعلام بعد الزيارة: «إنها مأساة تامة ووضع مروّع».

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