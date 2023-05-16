تايوان .. حزب الكومينتانج المعارض يختار عمدة تايبيه مرشحاً للسباق الرئاسي

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

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كشف مصدر مطلع، عن أنّ الحزب المعارض الرئيسي في تايوان، حزب الكومينتانج الموالي للصين، سيرشح عمدة مدينة تايبيه الجديدة هو يو إيه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في الجزيرة العام المقبل، في الوقت الذي يسعى فيه لانتزاع السلطة في انتخابات حاسمة بالنسبة للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين. وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، إن الحزب سيعلن غداً رسمياً اختيار هو مرشحاً له في الانتخابات المقررة يناير المقبل.



ونقلت بلومبرج عن المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، أنّ هو سيخوض السباق الرئاسي أمام نائب الرئيسة الحالي لاي تشينج تي، من الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم. وقال المصدر، إن اختيار هو بدلاً من تيري جو مؤسس مجموعة فوكسكون لالإلكترونيات، والذي سعى أيضاً إلى الترشح، يرجع إلى تقدمه في استطلاعات الرأي وحصوله على دعم أوسع بين نواب البرلمان وقادة الحكومة المحلية. وفي تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء، لم يرد هو بشكل مباشر على هل سيكون المرشح، قائلا إنه بغض النظر عن العملية، أن احترم قرارات الحزب وقواعده. بدوره، رفض توني لين، الناطق باسم حزب الكومينتانج، التعليق. وقال مكتب جو، إنه لن يعلق على هذه الأنباء حتى يصدر الإعلان الرسمي. كما رفض الناطق باسم حكومة مدينة تايبيه الجديدة التعليق.

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