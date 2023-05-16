اشتباك قبلي في باكستان يوقع 15 قتيلاً

المصدر: بيشاور - أ.ب

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لقى 15 شخصاً على الأقل حتفهم وأصيب آخرون، خلال اشتباك مسلح استمر ساعات بين قبيلتين حول حقوق ملكية منجم فحم شمال غربي باكستان على الحدود مع أفغانستان، وفق ما ذكرت الشرطة اليوم. وقال منور خان، المسؤول بالشرطة المحلية، إن مسلحين من قبيلتي سني خيل وزارغون خيل اشتبكوا ببنادق وأسلحة هجومية أمام المنجم أمس الاثنين في قرية دارا آدم خيل الواقعة بإقليم خيبر بختونخوا، مشيراً إلى أنّ السلطات استدعت عناصر من الجيش للسيطرة على الوضع عقب رفض القبيلتين وقف القتال. وعلى الرغم من تسبب انفجارات مناجم الفحم في مقتل العشرات سنوياً في كل أنحاء باكستان، تندر مثل هذه الاشتباكات العنيفة. يذكر أنّ مناجم الفحم تنتشر في جميع أنحاء البلاد، لاسيّما في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية بإقليم بلوشستان.

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