ماكرون يفتح الباب أمام تدريب طيارين أوكرانيين

المصدر: أ ف ب

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين، أنه «فتح الباب أمام تدريب طيارين» اوكرانيين «من الآن»، وذلك غداة لقائه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في باريس.

وقال ماكرون خلال مقابلة عبر قناة تي اف 1 «وهذا (الأمر) مع دول أوروبية عدة باتت مستعدة. أعتقد أن هناك مباحثات قائمة مع الأمريكيين»، معتبراً في المقابل أن التطرق إلى احتمال تسليم كييف مقاتلات مستقبلاً «سيكون نقاشا نظريا».

وأضاف "نحتاج اليوم إلى البدء بالتدريب. إنه اتفاق بين دول أوروبية عدة» من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن موضوع التدريب".

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