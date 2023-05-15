قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية نيو مكسيكو الأمريكية

المصدر: أ ب

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لقي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب عدة أشخاص آخرون يوم الاثنين بعد إطلاق نار في فارمنغتون، حسبما ذكرت الشرطة وتم إغلاق المدارس في المنطقة.

وقالت شرطة فارمنغتون في منشور على فيسبوك إن هناك العديد من الضحايا المدنيين، وقالت إن أحد المشتبه بهم تمت مواجهته وقتل في مكان الحادث.

وأضافت أن ضابطين أصيبا بطلقات نارية أحدهما ضابط شرطة في المدينة والأخر ضابط بشرطة ولاية نيو مكسيكو. ورد أن كلاهما في حالة مستقرة في المركز الطبي الإقليمي في سان خوان.

وجاء في منشور الشرطة أن "هوية المشتبه به غير معروفة ولا توجد تهديدات أخرى معروفة في هذا الوقت"، مضيفا أن المدينة ومقاطعة سان خوان وشرطة الولاية يتابعون الحادث.

ووصفت ميغان ميتشل، المسؤولة في مكتب مأمور مقاطعة سان خوان، الحادث بأنه ”تحقيق مفتوح ونشط مستمر”. وقالت ميتشل إنه ليس لديها المزيد من المعلومات على الفور.

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