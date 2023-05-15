بايدن جاهز للعمل مع الفائز في الانتخابات التركية "أياً كان"

المصدر: وكالات

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أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي اليوم "الاثنين" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتطلع للعمل مع الفائز في الانتخابات التركية أيا يكن، والتي يبدو أنه سيتم اللجوء فيها لجولة إعادة في 28 مايو.

وأضاف كيربي في إفادة صحفية "نهنئ الشعب التركي على التعبير عن رغباته في صناديق الاقتراع بطريقة سلمية".

وقال بايدن في وقت سابق: "ليفز من يفوز"، مشدداً على أن هناك ما يكفي من المشاكل في المنطقة.

وتقدم الرئيس رجب طيب أردوغان بفارق مريح "الاثنين" بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تركيا ويواجه منافسه كمال كليتشدار مهمة شاقة في مساعيه لمنع أردوغان من تمديد حكمه لعقد ثالث.

وأظهرت النتائج الرسمية أن الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب اردوغان لم ينجح في الحصول على الأغلبية المطلقة من الجولة الأولى.

وحصل أردوغان على 49.24 % من إجمالي الأصوات، وجاء خصمه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو في المركز الثاني بعد أن حصل على 45.06 % من إجمالي الأصوات.

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