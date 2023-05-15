باكستان .. اعتقال الآلاف في البنجاب

المصدر: إسلام آباد - د.ب.أ

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اعتقلت شرطة البنجاب في باكستان، أكثر من 3500 شخص في مختلف أنحاء الإقليم، في إطار حملة لفرض إجراءات صارمة ضد العاملين في حزب حركة الإنصاف الباكستانية، إلى جانب تحديد المشتبه بهم في ارتكاب هجمات على مقر القيادة العامة ومنزل قائد فيلق لاهور. ونقلت صحيفة ذا نيوز الاخبارية الباكستانية اليوم الاثنين، عن رئيس وزراء إقليم البنجاب المؤقت، محسن نقفي، قوله، إنه وقعت حوادث إرهابية مروعة في العديد من المدن، ومن بينها لاهور في التاسع من مايو الجاري.

ووفق التقديرات، بلغ حجم الخسائر الناتجة عن هذه الوقائع الإرهابية وحتى الآن، أكثر من 6 مليارات روبية، وجار تحديد المزيد من التقديرات. وقال نقفي، إن جميع الهجمات ووقائع المحاصرة والنهب والتخريب، تمت بتخطيط منظم. وكشف عن تعرض عدد كبير من المباني الحكومية والخاصة في البنجاب للتدمير والحرق، فضلاً عن تدمير العديد من السيارات، ومن بينها شاحنات للشرطة وسيارات إسعاف وسيارات إطفاء ومركبات خاصة. وكان وزير الداخلية الباكستاني، رانا سناء الله، دعا إلى فرض حظر على أكبر حزب معارض في البلاد، بقيادة رئيس الوزراء السابق عمران خان. ونقلت صحيفة دون الباكستانية عن سناء الله قوله، إنه لا يوجد حل آخر سوى حظر حزب حركة الإنصاف الباكستاني، بزعامة خان.

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