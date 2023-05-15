كليجدار أوغلو يتعهد بالفوز على أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات

المصدر: أ ف ب

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تعهد كمال كيليتشدار أوغلو منافس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين بالفوز عليه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد أن أظهرت النتائج شبه الكاملة أن أيا من المرشحين لم يحقق نسبة 50% زائد صوت المطلوبة.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري للصحافيين "إذا كان قرار أمتنا إجراء جولة ثانية، سوف نفوز بها حتما"، مضيفا أن "إرادة التغيير في المجتمع أعلى من 50%".

وأضاف أن الرئيس رجب طيب أردوغان لم يحقق النتائج التي كان يرغبها في الانتخابات أمس الأحد.

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