تركيا .. اتهامات متبادلة بين أردوغان والمعارضة مع استمرار فرز الأصوات

المصدر: د ب ا

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تبادلت الحكومة والمعارضة في تركيا الاتهامات بالإفساد الانتخابي مع استمرار فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية المتوترة في البلاد.

واتهم كمال كليجدار أوغلو، المنافس الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منافسيه بـ "عرقلة" عملية فرز الأصوات في تصريحات بمقر حزب الشعب الجمهوري الذي يتزعمه في أنقرة.

وقال كليجدار أوغلو "لا تمنعوا إرادة هذه الأمة"، مضيفا أن حملته ستبقى "هنا حتى يتم فرز كل بطاقة اقتراع".

وفي الوقت ذاته، اتهم المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر جليك منافسه حزب الشعب الجمهوري بالإفساد، فيما اتهم السياسي من حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو وكالات أنباء الدولة بنشر أرقام أولية مزيفة منمقة لصالح الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

كما قال الجانبان إنهما يتقدمان في استطلاعات الرأي.

ووفقا لوكالة أنباء الأناضول الرسمية فإن اردوغان لا يزال متقدما على منافسه الرئيسي كليجدار أوغلو، على الرغم من أن أردوغان كان متقدما في البداية بنسبة تتجاوز 60% وتراجع منذ ذلك الحين إلى أقل من 50%. وأرقام الأناضول هي مجرد أرقام أولية ولا تعتبر مستقلة.

وقال رئيس المجلس الأعلى للانتخابات التركية أحمد ينار إنه تم ارسال 47 % من الأرقام المحلية، بعد ست ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع.

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