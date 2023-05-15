أطول امرأة في العالم تدلي بصوتها

المصدر: دبي - البيان

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أدلت التركية رميسة غلغي صاحبة الرقم القياسي كأطول امرأة في العالم بصوتها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وعبر صندوق اقتراع متنقل جُلب إلى منزلها، تمكنت غلغي البالغ طولها مترين و15 سنتيمتراً من الإدلاء بصوتها في قضاء صفران بولو بولاية قرابوك شمالي تركيا.

وفي تصريح للصحافيين عقب اقتراعها، نقلته مواقع إخبارية عن وكالة الأناضول التركية، قالت غلغي المدرجة في كتاب غينيس للأرقام القياسية، إنها كانت تدلي بصوتها بالتوجه إلى مراكز الاقتراع سابقاً، ولكن هذه المرة أدلت به عبر الصناديق المتنقلة. واعتبرت الصناديق المتنقلة أمراً جميلاً لمن يعاني مشكلات في التنقل والحركة، وأضافت: «أتمنى أن يكون كل شيء خيراً لبلادي».

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