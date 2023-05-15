«سبايدرمان» و«راعي بقر» في مراكز الاقتراع

المصدر: إسطنبول - وكالات

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شهدت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، أمس، العديد من المشاهد الطريفة. ولفتت لقطات انتباه الجمهور خلال تصويت الناخبين في مراكز الاقتراع، حيث قام بعضهم بأفعال مضحكة، تم رصدها بواسطة الكاميرات، ولقيت تفاعلاً واسعاً، كما نقل موقع «الأسبوع» الإخباري.

راعٍ وعثمانيون

مدرب خيول ارتدى زي رعاة البقر وتوجه فوق حصانه إلى صناديق الاقتراع في مركز بمدينة إزمير. وفي ولاية آيدن، ارتدى أحد الناخبين أزياء غريبة، وظهر أحدهم في مركز الاقتراع وهو يرتدي اللباس التاريخي للجنود العثمانيين، فيما ظهر آخر بلباس «سبايدر مان».

وفي ولاية آيدن، قامت سيدة بتغطية جسدها بوشاح يحمل صورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء أداء واجبها الانتخابي، لكنّ المسؤولين في المركز الانتخابي طلبوا منها إزالة الصورة، حيث يمنع إدخال الرموز السياسية إلى صناديق الاقتراع.

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