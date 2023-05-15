المعارضة التركية ترجح إجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية

المصدر: د ب ا

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أكد عمدة أنقرة منصور يافاش من حملة المعارضة التركية أن الذهاب إلى خوض جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية في البلاد أمر "مرجح للغاية"، وذلك بعد دقائق من تراجع الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان عن نسبة 50% الضرورية للفوز.

وقال رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو إلى جانب يافاش إنه لم يجر فرز أكثر من 7.5 ملايين صوت من أصل 64 مليون صوت حتى الآن.

وأضاف إمام أوغلو أن مرشح المعارضة المنافس كمال كليتشدار أوغلو قد ينتهي به الأمر في المقدمة بحلول وقت مبكر من يوم الاثنين.

وقال رئيس المجلس الأعلى للانتخابات التركية أحمد ينار في تصريحات متلفزة إنه تم فتح أكثر من 69% من جميع صناديق الاقتراع حتى الآن.

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