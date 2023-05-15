هجوم إلكتروني يستهدف صحيفة تركية كبيرة ليلة الانتخابات

المصدر: د ب أ

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تعرضت واحدة من أشهر الصحف اليومية لهجوم إلكتروني في خضم الانتخابات التركية التي أجريت اليوم.

وتعذر الوصول إلى الموقع الإلكتروني لصحيفة «سوزجو» واسعة الانتشار التي يُنظر إليها على أنها أقرب إلى معسكر المعارضة مساء أمس.

وذكرت منظمة «نيتبلوكس»، المتخصصة في مراقبة عمليات حجب الإنترنت، أن السبب في تعذر الوصول إلى موقع صحيفة «سوزجو» هو تعرضه لهجوم حرمان من الخدمة، وهو هجوم يتم خلاله إغراق خوادم الضحايا بسيل من طلبات البيانات في محاولة لإصابتها بالشلل.

وقبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المهمة للغاية، حذر مراقبون من هجمات تستهدف وسائل الإعلام المستقلة في البلاد.

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