الانتخابات التركية تتجه للإعادة بين أردوغان وأوغلو

المصدر: د ب أ

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اتجهت نتائج الانتخابات الرئاسية في تركيا إلى الإعادة بعد فرز 90% من الأصوات.

وتراجعت نسبة الأصوات التي حصل عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعدما أفادت وسائل إعلام رسمية بتقدمه، في وقت مبكر مساء أمس، إلى أقل من 50% بعد فرز 90 في المئة من الأصوات، بحسب وكالة أنباء الأناضول الحكومية.

وقرابة الساعة 23,00 (20,00 ت غ)، كان أردوغان قد حصل على نسبة 49,94% من الأصوات من نحو 90% من بطاقات الاقتراع التي فرزت، ما يفتح الباب أمام جولة ثانية في 28 مايو.

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