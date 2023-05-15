كليجدار أوغلو: لا نوم الليلة وعملية الفرز مشوبة بالتوتر

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

طالب المرشح الرئاسي التركي المعارض كمال كليجدار أوغلو مؤيديه مساء اليوم الأحد بالاستعداد لقضاء ليلة طويلة وأن يظل مسؤولو الانتخابات في مواقعهم.

وقال في تغريدة على تويتر " أنصاري ... نحن لا ننام الليلة" وحث ممثلي صناديق الاقتراع على الوقوف بجانب مراكز الاقتراع الخاصة بهم.

واتهم أوغلو وكالة أنباء الأناضول الرسمية بالقيام بـ "مؤامرة " للتلاعب بالبيانات.

وذكر كليجدار أوغلو أن وكالة الأناضول التي بدأت النتائج المبكرة بإعلان فوز أردوغان بحوالي 60٪ من الأصوات، خفضت الرقم الآن إلى أقل من 50٪.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز