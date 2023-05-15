كليجدار أوغلو: لا نوم الليلة وعملية الفرز مشوبة بالتوتر

المصدر:
  • د ب ا
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طالب المرشح الرئاسي التركي المعارض كمال كليجدار أوغلو مؤيديه مساء اليوم الأحد بالاستعداد لقضاء ليلة طويلة وأن يظل مسؤولو الانتخابات في مواقعهم.

وقال في تغريدة على تويتر " أنصاري ... نحن لا ننام الليلة" وحث ممثلي صناديق الاقتراع على الوقوف بجانب مراكز الاقتراع الخاصة بهم.

واتهم أوغلو وكالة أنباء الأناضول الرسمية بالقيام بـ "مؤامرة " للتلاعب بالبيانات.

وذكر كليجدار أوغلو أن وكالة الأناضول التي بدأت النتائج المبكرة بإعلان فوز أردوغان بحوالي 60٪ من الأصوات، خفضت الرقم الآن إلى أقل من 50٪.

 

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